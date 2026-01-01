В Перми начались репетиции торжественного прохождения войск на Параде

Константин Долгановский

На площадке Пермского военного института Росгвардии начались тренировки личного состава, который примет участие в Торжественном прохождении войск Пермского гарнизона. Мероприятие пройдет 9 мая на Октябрьской площади в честь 81-й годовщины Великой Победы.

В репетициях задействованы представители силовых структур региона: офицеры, курсанты, кинологи, кадеты и суворовцы. В ходе двухчасовых занятий участники отрабатывают строй и синхронность движения колонн. Особая миссия доверена курсантам Пермского военного института — им предстоит нести штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

Выходы на Октябрьскую площадь запланированы на май. Первая репетиция на месте проведения парада состоится 3 мая, генеральная — 7 мая. К тренировкам подключат артистов, которые подготовили театрализованный пролог, а также часть военной техники, которая будет участвовать в праздничном шествии. Информация об ограничении движения транспорта в центре Перми в дни репетиций появится дополнительно.

В этом году празднование Дня Победы в Перми проходит в контексте Года пермской промышленности, объявленного губернатором Дмитрием Махониным. Организаторы сделают акцент на трудовом подвиге работников заводов в военные годы и значимости промышленного потенциала края сегодня.

Всего в краевой столице запланировано более 110 событий: патриотические акции, концерты, выставки, интерактивные площадки и творческие проекты. Завершится праздничный день семиминутным фейерверком на правом берегу Камы, в районе городского пляжа.

