В Пермском крае 9 Мая пройдёт шествие «Бессмертного полка» Для участия в онлайн-формате нужно зарегистрироваться до 6 мая

Константин Долгановский

В День Победы жители Пермского края вновь смогут принять участие в традиционном шествии «Бессмертный полк». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Акция пройдет в очном формате. Её участники — жители региона — выйдут с портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников тыла и всех, кто внёс вклад в Великую Победу.

Для онлайн-формата нужно до 6 мая подать заявку на участие в виртуальном шествии. Портреты героев будут транслироваться в школах, на предприятиях, в общественных пространствах, на спортивных аренах и медиафасадах.

В прошлом году «Бессмертный полк» объединил 43 муниципалитета (313 населённых пунктов). В акции приняли участие более 150 тыс. человек.

