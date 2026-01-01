С начала сезона от укусов клещей пострадали 508 жителей Пермского края Случаи зарегистрированы в 41 муниципалитете

Константин Долгановский

С начала текущего сезона медицинские учреждения Пермского края зафиксировали 508 случаев обращения жителей в связи с укусами клещей. Из этого числа 115 случаев приходится на детей, об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Обращения по поводу присасывания клещей были зарегистрированы на территориях 41 муниципалитета. Наибольшее количество зафиксировано в Пермском муниципальном округе (66 случаев), Перми (62) и Кунгурском муниципальном округе (36).

Почти в половине случаев присасывание клещей произошло во время посещения лесных массивов — 43%. Почти треть была зафиксирована после посещения индивидуальных садов — 29%, ещё в 28% случаев — при посещении леса. По результатам лабораторного анализа клещей, извлечённых у пострадавших, только один оказался инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом.

За неделю общее число пострадавших увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших детей — почти в два раза. Как сообщал ранее «Новый компаньон», неделей ранее количество обращений в медорганизации края по поводу укусов клещей составляло 270, из них 60 случаев связаны с детьми.

Напомним, в случае присасывания клеща врачи не рекомендуют извлекать его самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение, а затем сдать клеща на исследование в лабораторию. На территории региона можно обратиться в травматологические и хирургические отделения медорганизаций, экстренная профилактика проводится в кабинетах инфекционных заболеваний.

