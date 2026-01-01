Пермякам рассказали, куда нужно обратиться при укусе клеща Опубликованы адреса медучреждений

Алёна Бронникова

Министерство здравоохранения Пермского края рассказало о мерах предупреждения укусов клещей и рисков инфицирования, а также об адресах медучреждений, куда можно обратиться, если произошло присасывание.

Снизить риски заражения инфекциями, передающимися человеку от клеща, помогут иммунизация, проведение акарицидных и дератизационных обработок территорий, ношение защитной одежды, самоосмотры после посещения мест с высокой травой и кустарниками и использование репеллентов. Одежда должна быть светлой, плотной, закрытой и хорошо прилегающей к телу.

В случае присасывания клеща эксперты не рекомендуют извлекать его самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение, а затем сдать клеща на исследование в лабораторию. На территории региона можно обратиться в травматологические и хирургические отделения медорганизаций, экстренная профилактика проводится в кабинетах инфекционных заболеваний.

В Перми извлечь клеща детям до 14 лет могут помочь в краевой детской больнице на ул. Баумана, 22 и городской больнице им. Гринберга на ул. Автозаводской, 82 лит О, экстренную помощь оказывают в краевой инфекционной больнице на ул. Соловьёва, 9а.

Жители старше 15 лет для извлечения клеща могут обратиться в травмпункты поликлиник № 4 на ш. Космонавтов, 108 и № 2 на ул. Братьев Игнатовых, 3, в кабинет врача-травматолога городской поликлиники на ул. Ленина, 16, в травмпункт поликлиники № 5 (ул. Куйбышева, 111) и кабинет хирурга поликлиники Новых Лядов (Новые Ляды, ул. Мира, 9а), а также в ООО «Первый травмпункт» на ул. КИМ, 2 и травмпункты больниц Гринберга на ул. Липатова, 19 и Архангела Михаила на ул. Писарева, 56. Экстренную помощь после укуса клеща взрослые могут получить в краевой инфекционной больнице (ул. Космонавта Леонова, 84а).

Как сообщал ранее «Новый компаньон», с начала сезона в медорганизации региона по поводу присасывания клещей обратились восемь человек, в том числе трое детей. Один клещ оказался инфицирован иксодовым клещевым боррелиозом. Для проведения прививочной кампании в Прикамье поступило 358 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита.

