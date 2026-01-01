От укусов клещей в Пермском крае пострадало восемь человек В их числе трое детей

Константин Долгановский

По данным мониторинга Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на 1 апреля 2026 года, в медицинские организации региона обратились восемь человек с жалобами на укусы клещей, трое из пострадавших — дети.

География инцидентов охватила шесть территорий: Ординский, Верещагинский, Осинский, Краснокамский и Кунгурский муниципальные округа, а также Пермь. Примечательно, что в 75% случаев присасывание клещей произошло на придомовых участках, и лишь четверть укусов зафиксирована при посещении лесных зон.

Лабораторные исследования снятых с пострадавших клещей выявили один случай инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

В связи с началом активности клещей Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики. Наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация. Пройти прививочный курс можно в медицинских организациях края после консультации с врачом. Важно завершить вакцинацию не позднее чем за две недели до выезда в неблагополучные по клещевому энцефалиту территории.

Специалисты также рекомендуют использовать репелленты, носить светлую одежду с длинными рукавами при посещении природных зон и проводить самоосмотры после прогулок. При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для его безопасного удаления и получения рекомендаций по дальнейшему наблюдению.

