От укусов клещей в Прикамье пострадали 270 человек В том числе 60 детей

С начала сезона в Пермском крае зарегистрировано 270 обращений в медицинские учреждения из-за укусов клещей, из них 60 случаев связаны с детьми. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи укусов зафиксированы в 36 районах края. Наибольшее количество обращений отмечено в Перми (41), Пермском МО (38) и Краснокамском МО (20).

Большинство присасываний клещей (51%) произошло на придомовых территориях, 28% — на личных садовых участках, а 21% — в лесу.

Лабораторные исследования клещей, извлечённых у пострадавших, показали, что один клещ был заражён иксодовым клещевым боррелиозом.

Для предотвращения клещевого энцефалита специалисты рекомендуют вакцинацию. Пройти её можно в медицинском учреждении после консультации с врачом. Завершить весь курс прививок необходимо за две недели до поездки в регионы с высоким риском заражения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.