Аукцион по КРТ двух участков в Балатово в Перми признан несостоявшимся Начальная стоимость лота составляла 4,2 млн рублей

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) третьего и четвёртого из четырёх контуров в м/р Балатово в Перми признан несостоявшимся. Согласно протоколу, причиной стало отсутствие заявок на участие в торгах либо отказ в допуске к участию всех заявителей.

Напомним, реновация территории четырёх контуров запланирована в границах улиц Нефтяников, Беляева, Леонова и Комбайнёров. Общая площадь застройки составит 15,28 га. Срок реализации — 10 лет.

Победителем в торгах по развитию первых двух контуров площадью 7,72 га стала компания из Екатеринбурга ООО Специализированный застройщик «Практика строительства» (входит в группу «Практика»). Торги были выиграны по начальной цене 6,3 млн руб.

Аукцион по КРТ третьего и четвёртого контуров должен был состояться 28 апреля. Общая площадь территории составляет 7,56 га. Начальная цена была определена на уровне 4,2 млн руб.

