Опубликована стоимость прогулок на речных трамвайчиках 1 мая в Перми С этого дня открывается сезон речной навигации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми опубликовали информацию о стоимости прогулок на речных трамвайчиках по Каме. Старт навигации-2026 намечен на 1 мая. Цены на поездки в этот день будут соответствовать ценам в выходные и другие праздничные дни.

Так, дети с 14 лет и взрослые до 60 лет смогут прокатиться на трамвайчике за 800 руб. Билеты для пассажиров старше 60 лет будут стоить 600 руб., для детей 6-13 лет — 450 руб., для детей до пяти лет прогулки будут бесплатными.

С понедельника по пятницу дети с 14 лет и взрослые смогут приобрести билеты за 600 руб., для взрослых с 60 лет стоимость составит 400 руб., для детей 6-13 лет — 300 руб.

Прогулка начинается и заканчивается на Речном вокзале и длится 1,5 часа. Теплоход отправляется от причала № 6, посадка начинается за 15 минут до отправления. Всего по маршруту курсируют три судна: «Москва-42», «Москва-210» и «Алмаз».

Помимо обычных прогулок, на речном трамвайчике будут осуществляться тематические, в том числе 1 мая. Это авторские экскурсии, прогулки с живой музыкой — под аккомпанемент саксофона, а также прогулка на время праздничного салюта.

Ранее стали известны цены на прогулочные рейсы по Каме в Перми на электрокатамаране «Экоход».

Как сообщал «Новый компаньон», навигация прогулок на трамвайчиках по Каме начнётся с 1 мая. Круизная навигация открылась 29 апреля.

