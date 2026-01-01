К причалам речного вокзала Перми пришвартовались первые круизные суда Сезон круизов начнётся 29 апреля

Максим Артамонов

К причалам речного вокзала Перми пришвартовались первые круизные суда. Первые рейсы по Каме запланированы на конец апреля, а в начале мая начнут курсировать речные трамвайчики. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«На Перми-1 круизная навигация открывается с 29 апреля. Модульные причалы «Закамск», «Пермь-1» и «Краснокамск» установят до 30 апреля. По ним навигация начнётся в начале мая. Причал в Чайковском начнёт принимать круизные суда 30 апреля», — пояснили изданию в минтрансе.

В краевом минтуризма сообщили, что в этом году туристов ждут новые маршруты, среди которых экскурсионный тур в Поморье, путешествие до Саратова, круиз «Мелодии Карелии» с посещением редких территорий Онежского озера, а также маршруты по Волхову до Великого Новгорода и по Беломорканалу. В Прикамье впервые будет организован круиз до нового порта на Каме — села Пожва с экскурсией в Кудымкар. Кроме того, теплоходная компания «ВолгаWolga» обновила двухпалубник «Мамин Сибиряк», который выйдет в навигацию в конце мая.

Ещё один крупный оператор региона, «Кама-Тревел», откроет сезон 30 апреля. Для компании, отмечающей 20-летие, навигация-2026 станет особенной. Туристам предложат десятки направлений, включая Казань, Петрозаводск, Астрахань, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Самару и Елабугу. Особое внимание уделят уникальным маршрутам по малым рекам, классическим круизам по Волге и тематическим рейсам. Для жителей Перми, предпочитающих короткие прогулки, будут доступны 3- и 4-часовые экскурсии на теплоходах «Козьма Минин» и «Н.В. Гоголь».

В пресс-службе минуризма Прикамья сообщили, что по Каме, как и в прошлом году, будут осуществляться субсидируемые из краевого бюджета транспортные рейсы, а также прогулочные маршруты на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» и теплоходах «Ягошиха», «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз». В 2026 году навигация пополнится новым скоростным катером «Колва», который свяжет Пермь с Усть-Качкой и Краснокамском. Время в пути составит 1 час 10 минут.

По данным минтранса региона, в Пермском крае за последние годы число круизных туристов выросло почти вдвое. В Прикамье работают семь местных круизных компаний, а ещё 13 из других субъектов РФ регулярно совершают судозаходы.

