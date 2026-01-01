В Перми опубликовали прайс на прогулочные рейсы на электрокатамаране «Экоход» Стандартная поездка обойдётся в 1400 рублей

Олег Антонов

Компания «ВодоходЪ» опубликовала цены на прогулочные рейсы по Каме в Перми на электрокатамаране «Экоход» в период навигации-2026. В расписание вошли прогулочный, экскурсионный и музыкальные рейсы.

Длительность прогулочных рейсов составит один час. По будням судно будет совершать один-два рейса, по субботам — четыре, по воскресеньям — пять. Стандартные билеты будут стоить 1,4 тыс. в будни, 1,6 тыс. — с пятницы по воскресенье, тариф «комфорт» — 1,6 и 1,8 тыс. соответственно, льготные — 1 тыс. и 1,3 тыс. соответственно.

Экскурсионные рейсы с авторской программой будут проходить в течение одного часа — по одному с понедельника по среду и по два с пятницы по воскресенье. Стандартный тариф обойдётся в 1,6 тыс. руб. по будням и 1,8 тыс. руб. с пятницы по воскресенье, «комфорт» — 1,8 и 2 тыс. соответственно, льготные билеты — 1,4 и 1,5 тыс.

Двухчасовые рейсы с музыкальной программой запланированы по пятницам и субботам в 21:00, стандартный тариф — 2 тыс., «комфорт» — 2,9 тыс. руб. Музыкальный рейс «Музыка на воде» с филармонией «Триумф» — по четвергам в 19:30, стоимость — от 3,5 тыс. руб.

Теплоход «Ягошиха» будет курсировать чаще — четыре-пять раз в день по прогулочному маршруту, цены на билеты начинаются от 500 руб. Экскурсионные рейсы будут проходить по три раза в день, цены — от 700 руб. Рейсы с музыкальной программой — по пятницам и субботам в 22:00, стоимость — от 1,5 тыс. руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», «Экоход» осуществлял перевозки пассажиров по маршруту Пермь—Закамск—Краснокамск в навигацию 2025 года. В этом году перевозчика определят 6 апреля. Начальная стоимость составляет 25,4 млн руб.

