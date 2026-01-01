Водные пассажирские перевозки по маршруту Пермь–Закамск–Краснокамск оценили в 25 миллионов Итоги торгов подведут 6 апреля

ГКУ «Центр организации закупок» проводит электронный аукцион на оказание услуг по пассажирским перевозкам внутренним водным транспортом по регулируемым тарифам на маршруте Пермь—Закамск—Краснокамск в обоих направлениях.

Согласно техническому заданию, выполнение работ предусмотрено с 4 мая по 18 сентября 2026 года. Для обслуживания линии подрядчику необходимо предоставить одно основное и одно резервное пассажирское судно — электрокатамараны. Вместимость основного судна должна составлять не менее 130 человек.

Начальная максимальная цена контракта установлена на уровне 25,4 млн руб. Подведение итогов торгов запланировано на 6 апреля.

В навигацию 2025 года перевозки по данному маршруту осуществляло АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт», эксплуатирующее электрокатамараны серии «Экоход».

