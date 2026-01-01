В Перми подготовят проект планировки участка под КРТ и возведение гимназии № 10 Территория находится в микрорайоне Парковом

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края

В м/р Парковом в Перми подготовят проекты планировки и межевания земельных участков для комплексного развития территории. Работы выполнит ООО «СЗ «Базис». Территория охватит 31 участок общей площадью 7,3 га.

Речь идёт о территории Дзержинского района, ограниченной ул. Зои Космодемьянской, зданиями на улицах Барамзиной, 6, 3-ей Водопроводной, 9, Василия Каменского, 2 и 1 стр 1, Строителей, 46 и 48, пр. Парковым, 25.

В документе, имеющемся в распоряжении «Нового компаньона», указано, что застройщик должен подготовить документацию в течение двух лет за счёт собственных средств. К размещению на территории планируются многоквартирные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения, с общей площадью жилых помещений не более 75 тыс. кв. м, а также новый корпус гимназии № 10 на 1 050 мест и улично-дорожная сеть.

Напомним, в феврале стало известно, что в рамках КРТ между улицами Уфалейской, Сельской и 3-й Водопроводной в Дзержинском районе Перми запланировано строительство нового корпуса гимназии. Здание построят на месте старого, которое сейчас не используется, рассчитанного на 280 мест. Финансирование будет осуществляться в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Стоимость проекта здания оценили в 61,4 млн руб.

В марте власти региона утвердили распоряжение о КРТ на данной территории. Завершение работ запланировано на 31 декабря 2030 года.

Согласно данным Checko, ООО «Специализированный застройщик «Базис» зарегистрировано в июле 2024 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Управляющей организацией является ООО «Ингрупп девелопмент». Компанией руководит гендиректор «Ингрупп холдинг» Роман Бирюков, который также является соучредителем «Базиса» (1%). Ещё 1% принадлежит Алексею Перевозчикову, основная доля капитала — ООО «Ингрупп холдинг».

