Создание проекта нового корпуса гимназии № 10 в Перми оценили в 61,4 млн рублей Работы по строительству планируется завершить в 2030 году

Управление капитального строительства Пермского края ищет подрядчика для выполнения работ по проектированию строительства нового корпуса гимназии № 10 в Перми. Итоги открытого электронного конкурса подведут 3 апреля. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 61,4 млн руб. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Планируемая площадь будущего здания вместимостью 1050 учащихся ориентировочно составит 16,5 тыс. кв. м, строительный объём — 72 тыс. куб. м. Высота, с учётом градостроительных регламентов, не должна превышать четыре этажа.

Строительство будет вестись на пр. Парковом, 27, на двух земельных участках общей площадью 13,3 тыс. кв. м. В проектируемом здании будут предусмотрены учебные кабинеты начальной, основной и средней школы, лаборатория-практикум кабинета химии и биологии, кабинет робототехники, прототипирования и 3D-моделирования, комбинированная мастерская по обработке дерева и металла, инструментальная, мастерская по трудовому обучению девочек, библиотека, актовый и спортивные залы, столовая на 525 мест, гардероб, медпункт, административные помещения.

На территории будет организована физкультурно-спортивная зона с универсальной площадкой для игр в волейбол и баскетбол, зоны активного и тихого отдыха, зона проведения мероприятий и эвакуаций и техническая зона. Также будет предусмотрено наружное освещение, система видеонаблюдения, проезды для спецтехники, озеленение и ограждение.

Проектно-изыскательские работы должны быть выполнены с 30 апреля 2026-го до 29 ноября 2027 года. Строительно-монтажные работы планируется провести с 2028-го по 2030 год.

Ранее сообщалось, что новый корпус гимназии будет построен в рамках КРТ. Здание построят на месте старого, которое сейчас не используется, его проектная мощность составляет 280 мест. Финансирование будет осуществляться в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Все ученики гимназии с 2025 года обучаются в здании по ул. Боровой, 24а, где ранее находилась школа № 146, а после завершения строительства будут переведены в новый корпус, который будет иметь гуманитарный профиль. Для подготовки участка под строительство планируется изъять около 100 нежилых помещений и гаражей.

