В рамках КРТ на Парковом в Перми построят новый корпус гимназии №10 Реализация проекта должна быть завершена до конца 2030 года

фото: минимущества Пермского края

В Перми на территории Паркового планируется возвести новый корпус гимназии №10, рассчитанный на 1050 учащихся. Это решение закреплено в проекте распоряжения правительства Пермского края о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Уфалейской, Сельской и 3-ей Водопроводной, в Дзержинском районе города.

Как уточнили в минимущества, реализация проекта должна быть завершена до 31 декабря 2030 года, а исполнителем выступает ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

На месте старого здания, которое в настоящее время не используется (его проектная мощность составляет 280 мест), будет возведено новое четырехэтажное здание. В нём разместятся кабинеты для основных предметов, лаборатории для практических занятий, актовый и два спортивных зала, библиотека и столовая. Вокруг здания появится физкультурно-спортивная зона с площадками для волейбола, баскетбола и общефизической подготовки, а также пространство для проведения школьных мероприятий.

Проект планируется реализовать в период с 2027 по 2030 год. Финансирование будет осуществляться в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

В департаменте образования Перми напомнили, что с 2025 года все ученики гимназии №10 обучаются в здании по адресу ул. Боровая, 24а, где ранее находилась Школа №146. После завершения строительства ученики будут переведены в новый корпус, который будет иметь гуманитарный профиль.

Для подготовки участка под строительство планируется изъять около 100 нежилых помещений и гаражей.

