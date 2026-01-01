Подписано распоряжение о КРТ в пермском микрорайоне Парковый Реализация проекта должна начаться в 2027 году

Правительство Пермского края утвердило распоряжение о комплексном развитии территории в Дзержинском районе Перми. Застройка будет проведена на участке, ограниченном улицами Уфалейской, Сельской и 3-й Водопроводной. Завершение работ по комплексному развитию территории запланировано на 31 декабря 2030 года. Проект реализуется ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

На этом месте будет возведён новый корпус Гимназии №10, рассчитанный на 1050 учеников. Здание будет состоять из четырёх этажей и включать кабинеты для основных предметов, лаборатории, два спортивных зала, актовый зал, библиотеку и столовую.

Вокруг школы появятся спортивные площадки для волейбола и баскетбола, а также зона для общефизической подготовки и школьных мероприятий.

Реализация проекта должна начаться в 2027 году. Финансирование будет осуществляться из краевой адресной инвестиционной программы.

В департаменте образования Перми сообщили, что старое здание гимназии №10, которое рассчитано на 280 мест и в настоящее время не используется, будет снесено. С 2025 года все ученики гимназии обучаются в здании по ул. Боровой, 24а, где ранее находилась школа №146. После завершения строительства ученики будут переведены в новый корпус, который будет иметь гуманитарный профиль.

В настоящее время проводится конкурс на выбор подрядчика для проектирования нового здания. Итоги конкурса будут объявлены 3 апреля.

