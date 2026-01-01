Полный запуск движения по улице Карпинского в Перми отложили до конца лета На участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов ведутся работы по реконструкции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продлили ограничения движения на участке ул. Карпинского между ул. Мира и ш. Космонавтов до конца лета. Согласно распоряжению краевых властей, полностью открыть движение здесь планируется 31 августа.

Напомним, на данном участке с 2024 года ведутся работы по реконструкции. Изначально движение было полностью закрыто до мая 2025 года, затем ограничения продлевали до октября. Техническое движение было запущено в декабре, при этом ограничения на части дороги были введены до 1 мая.

Отмечалось, что такая мера необходима для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ. Ограничения действуют там, где продолжаются работы. Как поясняли в минтрансе, рабочие оставили себе таким образом зону проведения работ. Движение транспорта временно организовали по четырём полосам, до окончания строительства тротуаров крайние полосы с каждой стороны выделены для пешеходов и отделены от проезжей части.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.