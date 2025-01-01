Техническое движение по улице Карпинского запустят с 7 декабря Автобусы начнут ходить с начала следующей недели Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

Как рассказали в пресс-службе минтранса Прикамья, с 7 декабря в техническом режиме будет открыто движение по ул. Карпинского, а 8 декабря возобновится движение автобусов.

Движение автомобилей по ул. Карпинского будет временно организовано по четырем полосам (по две в каждом направлении). При этом крайние полосы с каждой стороны выделены для пешеходов и отделены от проезжей части бетонными блоками. Такое решение принято до окончания строительства постоянных тротуаров на путепроводе и прилегающем участке дороги. В районе остановки «Ул. Левченко» для удобства посадки и высадки пассажиров временно уложат бетонные плиты на щебеночное основание. Часть тротуаров по улице уже подготовлена, остальные пока останутся с щебеночным покрытием.

С 8 декабря на ул. Карпинского вернутся автобусные маршруты №3, 36 и 59. Маршрут №3 временно будет следовать до сквера им. Решетникова.

Кроме того, в декабре маршрут №56 будет перенаправлен с ул. Малкова на улицы Крисанова и Карпинского. Это обеспечит прямое сообщение ул. Васильева и м/р Ераничи с центром города и ж/д вокзалом Пермь II.

Продолжит работу и временный маршрут №72, функционирование которого завершится после восстановления трамвайного движения.

Поскольку движение организовано по временной схеме, реконструкция улицы продолжится. В частности, планируется обустроить недостающие тротуары и велодорожку, а также завершить работы по укладке, выправке, обкатке трамвайных путей и устройству контактной сети. Ожидается, что трамваи по ул. Карпинского начнут курсировать в конце декабря по маршрутам №11 и 12.

Как ранее писал «Новый компаньон», первоначально ул. Карпинского была закрыта для движения до мая 2025 года, а затем ограничения были продлены до октября 2025 года. Работы по реконструкции начались в мае 2024 года.

