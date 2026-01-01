Госэкспертиза одобрила проект ремонта моста через реку Пальту в Прикамье Заключение было выдано 24 апреля

Константин Долгановский

Государственная экспертиза одобрила проект капитального ремонта моста через реку Пальту на автодороге Краснокамск—Очёр в Прикамье. Согласно опубликованным в ЕГРЗ данным, положительное заключение было выдано 24 апреля.

Работы запланированы на автомобильном железобетонном мосту, расположенном в Краснокамске на ул. Сосновая горка (км 0+000, км 0+120). В качестве застройщика выступит местное МКУ «Управление капитального строительства».

Заключение выдало КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Проектную документацию подготовило пермское ООО «Западуралинжиниринг».

Ранее в Краснокамске планировалось отремонтировать ещё четыре моста через Пальту. Прокуратура добилась через суд удовлетворения требований к администрации о приведении трёх пешеходных и одного автомобильного моста в нормативное состояние в 2021 году.

В текущем году краевой минтранс намерен отремонтировать 12 муниципальных мостов. Как писал «Новый компаньон», работы охватят восемь округов: Пермский, Октябрьский, Суксунский, Юрлинский, Юсьвинский, Кудымкарский, Кишертский и Бардымский.

