В 2026 году в Прикамье обновят 12 муниципальных мостов
Два моста были отремонтированы досрочно
Министерство транспорта Пермского края обнародовало планы по ремонту мостов через реки на автотрассах региона в наступившем году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщает ведомство, работы охватят восемь округов: Пермский, Октябрьский, Суксунский, Юрлинский, Юсьвинский, Кудымкарский, Кишертский и Бардымский.
Будут отремонтированы:
— Мост через Сылву в районе села Спасо-Барда (автодорога Семсовхоз — Кишерть — Красный Яр);
— Мост через Иньву между деревней Коммуна и селом Архангельское (автодорога Юсьва — Архангельское);
— Мост через Юг в посёлке Юго-Камский;
— Мост через Северную (автодорога Новый — Рождественское);
— Мост через Платошиху в Курашиме (автодорога Пермь — Екатеринбург);
— Мост через Мулянку в деревне Клестята;
— Мост через Сарс на подъезде к рабочему посёлку Сарс;
— Мост через Суксунчик в деревне Кошелево;
— Мост через Лопву (автодорога Юрла — Усть-Березовка);
— Мост через Ёвгу в селе Ёгва;
— Мост через Куву в Кудымкаре;
— Мост через Искирь вблизи деревни Искирь (автодорога Елпачиха — Зайцево — Брюзли).
Еще два моста в Куединском и Красновишерском округах, как уже сообщал «Новый компаньон», отремонтировали досрочно в 2025 году.
