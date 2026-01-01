В 2026 году в Прикамье обновят 12 муниципальных мостов Два моста были отремонтированы досрочно Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края обнародовало планы по ремонту мостов через реки на автотрассах региона в наступившем году. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщает ведомство, работы охватят восемь округов: Пермский, Октябрьский, Суксунский, Юрлинский, Юсьвинский, Кудымкарский, Кишертский и Бардымский.

Будут отремонтированы:

— Мост через Сылву в районе села Спасо-Барда (автодорога Семсовхоз — Кишерть — Красный Яр);

— Мост через Иньву между деревней Коммуна и селом Архангельское (автодорога Юсьва — Архангельское);

— Мост через Юг в посёлке Юго-Камский;

— Мост через Северную (автодорога Новый — Рождественское);

— Мост через Платошиху в Курашиме (автодорога Пермь — Екатеринбург);

— Мост через Мулянку в деревне Клестята;

— Мост через Сарс на подъезде к рабочему посёлку Сарс;

— Мост через Суксунчик в деревне Кошелево;

— Мост через Лопву (автодорога Юрла — Усть-Березовка);

— Мост через Ёвгу в селе Ёгва;

— Мост через Куву в Кудымкаре;

— Мост через Искирь вблизи деревни Искирь (автодорога Елпачиха — Зайцево — Брюзли).

Еще два моста в Куединском и Красновишерском округах, как уже сообщал «Новый компаньон», отремонтировали досрочно в 2025 году.

