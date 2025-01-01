В Пермском крае по нацпроекту отремонтировали мост и путепровод Работы выполнены досрочно Поделиться Твитнуть

мост через р. Шудья

permkrai.ru

В Пермском крае завершены работы на двух искусственных сооружениях в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта. Речь идёт о мосте через р. Шудья в Красновишерском городском округе и путепроводе по ул. Юности в Чусовом.

Автодорожный мост через р. Шудья в Верх-Язьве Красновишерского округа имеет длину 19,2 м. Он делит село на две части и является важным транспортным объектом, соединяющим школу, местную администрацию и Дом культуры. Также мост является частью автодороги Красновишерск–Антипина, по которой ежедневно курсируют автомобили и автобусы. Через него проходят жители деревень Гришина, Талавол, Арефина, Антипина, Паршакова, Верхнее и Нижнее Заполье, Ванькова, Егорова и Симанова, чтобы добраться до центра округа и важных социальных объектов.

В ходе работ подрядчик укрепил свайные фундаменты, заменил пролётные строения, провёл антикоррозионную обработку конструкций, установил подпорные стенки из габионов, новое уличное освещение, обустроил тротуары, уложил все слои мостового полотна, обновил деформационные швы и гидроизоляцию. Также были установлены новые перильные и барьерные ограждения, два остановочных павильона, дорожные знаки и современный водоотвод с очистными сооружениями. Кроме того, были проведены работы по переустройству электросетей, укреплению откосов насыпи и русла Шудьи.

Объект был принят в начале декабря. Ремонт моста через Шудью был завершен раньше запланированного срока благодаря перераспределению бюджетных средств с 2026 на 2025 год.

путепровод по ул. Юности в Чусовом

permkrai.ru

Путепровод через железную дорогу по ул. Юности в Чусовом имеет длину более 53 м и расположен перед Ермаковским мостом. Он служит единственной транспортной связью между двумя частями города, обеспечивая безопасное движение транспорта и пешеходов. Сооружение было построено в 1961 году и ни разу не подвергалось капитальному ремонту, что привело к аварийному состоянию конструкций. После передачи участка дороги Кунгур–Соликамск на баланс региона было принято решение о его ремонте.

Работы начались в 2024 году. Подрядчик обновил правую сторону путепровода в прошлом году, а в этом году аналогичные работы были проведены на левой стороне.

Подрядная организация установила новые буронабивные сваи под опоры, заменила балки пролетного строения, обустроила широкие тротуары и пандусы для маломобильных граждан, новые железобетонные лестницы и новое освещение. В начале путепровода, ближе к ул. Космонавтов, был обустроен новый пешеходный переход со светофором нажимного действия. Также было проведено переустройство контактной железнодорожной сети.

По контракту работы на путепроводе должны были завершиться в августе 2026 года, однако подрядчик выполнил их более чем на 7 месяцев раньше срока. Капитальный ремонт позволил улучшить состояние сооружения, сделать его более надежным и соответствующим современным требованиям безопасности.

