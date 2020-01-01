Администрацию Краснокамска обязали отремонтировать четыре моста Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Краснокамска подала иск в городской суд на местную администрацию и выиграла дело, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Представители надзорного органа выяснили, что три пешеходных моста и один автомобильный через р. Пальту не отвечают требованиям безопасности, и направили в адрес главы округа представление о необходимости привести объекты в нормативное состояние. Однако меры по ремонту мостов приняты не были.

Тогда прокуратура Краснокамска обратилась в городской суд с иском обязать администрацию округа в срок до 31 марта 2022 года привести мосты в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме.

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