Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Инклюзивная мастерская из Перми представила коллекцию летних аксессуаров «Будетляне» выпустили серию подвесок для сумок и ремней

Фото: мастерская "Будетляне"

Инклюзивная мастерская «Будетляне» для молодых людей с ментальными особенностями выпустила серию подвесок, которые украсят сумку, ремень, рюкзак. Коллекция «Хранители» создана по мотивам прикамской домовой росписи. Руководитель мастерской Екатерина Лившиц считает, что эти украшения действуют как талисманы и приносят удачу.

«Новый компаньон» писал о сувенирных сериях «Хранители» и «Мой пермский период», которые создают в мастерской. Серия «Мой пермский период» в 2025 году стала лауреатом Всероссийской премии «Туристический сувенир» в номинации «Линейка туристических сувениров региона». Кроме того, «Будетляне» выпускают серию тактильных макетов исторических городов Прикамья.

