Пермские туристические сувениры — в числе лучших в России Призами отмечены конфеты, ёлочные игрушки и часы в виде пермского домика

Ёлочные игрушки "Обвинская роспись". Фото: шоурум "Камва"

В Санкт-Петербурге 13 декабря состоялся общенациональный финал ХI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В числе призёров — несколько проектов и брендов из Пермского края.

Всего на конкурс в этом году поступило 3568 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 79 регионов России, а также из Республики Беларусь. В общенациональный финал было допущено 1066 конкурсных позиций из 71 региона России и из Беларуси.

Призёров довольно много. Каждая номинация делилась на категории в зависимости от цены сувенира-конкурсанта: «Эконом» (до 400 руб.), «Средняя ценовая категория» (400-1000 руб.), «Высокая ценовая категория» (1-3 тыс. руб.) и VIP (свыше 3 тыс. руб.).

Исключение составляет номинация «Магазины туристической сувенирной продукции», она на категории не делится.

В этой номинации первое место занял проект из Перми «Твоя полка», владелец бренда — Ольга Багнюк.

В номинации «Сувенир региона» в высокой ценовой категории второе место занял проект из Перми «НеобыЧАЙные истории Пермской губернии», автор — Юлия Зубова; в этой же номинации специальный диплом «За особенную теплоту в реализации туристического сувенира» получила серия сувенирных варежек с ручной вышивкой Риммы Гильмановой из Оханска «Тепло родного края. Пермские достопримечательности».

В номинации «Сувенир города» в высокой ценовой категории второе место занял бренд «ПИПл» — «Пермские иллюстрированные платки» известного фотохудожника Елены Ангальт.

В этой же номинации в категории VIP третье место заняли часы-светильник с пением соловья мастера из села Частые Пермского края Михаила Аликина, выполненные в виде особняка Токаревой в Перми (там сейчас расположен ресторан «Чöскыт керку»).

В номинации «Этнографический сувенир» в категории «эконом» лауреатом первой степени стали броши в виде куколок «Обережки» мастера из Чердыни Светланы Остапчук.

В номинации «Гастрономический сувенир (еда)» в средней ценовой категории третье место занял шоколад «Пермское море», представленный магазином «Твоя полка», а в высокой ценовой категории тоже третье место — набор «Конфекты Перми», представленный музейно-туристическим центром «Конфектория».

Любопытно, что в этой номинации две трети призёров — это пряники.

В номинации «Линейка туристических сувениров региона», в которой не было разбивки на ценовые категории, третье место занял проект инклюзивной мастерской «Будетляне» «Мой пермский период», о котором уже писал «Новый компаньон».

В номинации «Сувенир-игрушка» в высокой ценовой категории настольная игра Александры Григорьевой и Николая Веселова «Легенды земли Пермской» получила Гран-при.

В номинации «Новогодний туристический сувенир» Пермский край получил две премии. В категории «эконом» третье место — у ёлочной игрушки «Обвинская роспись», представленной шоурумом «Камва» (мастер Владилен Антипин, роспись — Зоя Костарева); а в средней ценовой категории на первом месте — ёлочная игрушка «Чердынский лось», автор — Ольга Душкина.

