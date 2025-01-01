Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Инклюзивная мастерская создала серию сувениров о феноменах Пермского края Студенты проекта «Будетляне» разработали сувенирные линейки о пермском зверином стиле и традиционной прикамской росписи Поделиться Твитнуть

Фото: инклюзивная мастерская "Будетляне"

В Центральном выставочном зале появились новые серии сувениров — «Мой пермский период» и «Хранители».

Первая посвящена пермскому геологическому периоду, в неё входят деревянные игрушки, стикеры и магниты-подвески с изображениями представителей древней фауны, которые обитали на Земле 250 млн лет назад: очаровательные и самобытные эстемменозух, диметродон, биармозух, камакопс.

Вторая серия посвящена прикамской домовой росписи XVIII — начала ХХ века. В неё входят деревянные и мягкие игрушки, стикеры, магниты-подвески, значки, футболки и шоперы. Цветы, львы, птицы и кони традиционно украшали двери и стены деревенских домов, мебель, сундуки, прялки и кухонную утварь. Они хранили дом и людей от несчастья, обещая защиту и благополучие, а также говорили о социальном статусе хозяев.

Фото: инклюзивная мастерская "Будетляне"

Все сувениры выполнены и расписаны вручную студентами проекта «Будетляне» — молодыми людьми с ментальными особенностями. Мастерская даёт возможность особым мастерам приобрести социальные и трудовые навыки, научиться саморегуляции, ответственности и самостоятельной жизни.

Екатерина Лившиц, руководитель инклюзивной мастерской «Будетляне»:

— Так сложилось, что мастерская объединила не только подростков и молодых людей с ментальными особенностями, но и профессиональных фольклористов и этнографов, которые стали педагогами-мастерами в новом проекте. Поэтому мы решили обратиться к материалу, который хорошо знаем, — к историко-культурному наследию Прикамья.

Начали мы с пермских звероящеров. На занятиях в графической мастерской наши студенты изучали их, придумывали про них истории и рисовали — получились самобытные иллюстрации. Они и легли в основу коллекции «Мой пермский период» — мы сделали стикеры, открытки, магниты-подвески, деревянные игрушки и настенный перекидной календарь. Даже успели поучаствовать с этой коллекцией в конкурсе «Пермский сувенир» и стать победителем. Сейчас разрабатываем мерч — футболки и шоперы.

Мы решили, что наши персонажи должны обрести «голос», и придумали кучу забавных мемов. Например, на стикерах и магнитах «Хранителей» можно прочитать фразы: «Только не ой мороз-мороз», «Не пестик, а пистик», «Кланяюсь кокошником в линолеум»... А на коллекции с ящерами: «Ты чё — с какого периода?!», «А предки дома?», «Чё-то холодает!»

Фото: инклюзивная мастерская "Будетляне"

Новые сувенирные линейки представлены не только в Центральном выставочном зале, но и в «Хохловке», в Доме Мешкова, в Музее пермских древностей, в сувенирном магазине «Камва» и в магазине «Пермская диковина» в ПДНТ «Губерния». Мастерская ищет партнёров для продаж в Пермском крае.

Сейчас «Будетляне» при поддержке Фонда президентских грантов разрабатывают новогоднюю коллекцию сувениров, создают интернет-магазин, разрабатывают бизнес-план корпоративных продаж.

Екатерина Лившиц:

— Для нас сувенирное направление очень важно — ведь это шанс выйти хотя бы на частичную самоокупаемость и устойчивое развитие. Продажи сувенирной продукции помогают финансировать бесплатные учебные занятия в мастерской и создавать рабочие места для людей с ментальной инвалидностью.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о другом проекте «Будетлян» — макетах исторических городов Прикамья.

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