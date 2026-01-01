Новое кафе Lemon Tree откроется на окраине Перми Заведение в ЖК «Погода» открывает новая команда

В Перми готовится к открытию ещё одно кафе сети Lemon Tree. Как сообщает журнал «Прм.Собака.ru», оно будет работать в ЖК «Погода» на улице Сапфирной. На здании уже появилась узнаваемая вывеска с лимоном.

Новое кафе открывает не та же самая команда, которая развивает заведение на ул. 25 Октября и в настоящее время завершает работу кафе и концертного зала на ул. Советской, 29, а другие рестораторы, которых руководители проекта Lemon Tree называют своими хорошими друзьями. Концепция нового заведения будет похожа на концепции популярных точек Lemon Tree: это вегетарианское, но не веганское кафе с демократичными ценами.

Как уже писал «Новый компаньон», популярное кафе Lemon Tree на ул. Советской, 29, в здании гостиницы «Центральная», с 1 мая прекращает работу. На его месте будет открыта новая кофейня, а концертный зал будет сдаваться в аренду. Кафе на ул. 25 Октября, 47 продолжит работу, в том числе с программой культурных событий.

