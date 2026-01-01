В Перми на месте кафе Lemon Tree по улице Советской будет работать кофейня Концертный зал будет сдаваться в аренду

фото: Lemon Tree

В Перми на месте кафе Lemon Tree по ул. Советской, 29 будет работать кофейня. Само кафе будет работать до 1 мая. Об этом в соцсетях сообщили в соцсетях создатели проекта.

«Проект Lemon Tree на Советской, 29 с 1 мая прекращает свою работу. В пространстве продолжит работу кофейня с нашими десертами и вкусным кофе — это будет новый проект, который запускает другая команда с нашей поддержкой», — отмечается в публикации.

При этом концертный зал по-прежнему будет доступен для аренды под проведение событий, в том числе концертов команды Lemon Tree. Кроме того, второе кафе проекта на ул. 25 Октября, 47 продолжит работу.

О прекращении работы пространства на Советской стало известно в начале апреля. Авторы проекта сообщили о закрытии кафе Lemon Tree и концертного зала в гостинице «Центральная» с 1 мая.

