В Перми закрывается кафе Lemon Tree и концертный зал Проект прекращает работу 1 мая

фото: Lemon Tree

Кафе Lemon Tree и концертный зал в гостинице «Центральная» (ул. Советская, 29 в Перми) закрываются, об этом сообщила команда Lemon Tree в соцсетях.

С 1 мая проект прекращает свою работу.

«Мы делали всё, что в наших силах, чтобы этого не произошло, но обстоятельства сложились по-другому», — говорится в информации.

Известно, что кафе и концертный зал проработают в прежнем режиме весь апрель.

Отмечается, что проект по ул. 25 Октября, 47 продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, первое кафе Lemon Tree открылось в январе 2015 года и находилось в здании по ул. 25 Октября, 45 (позднее оно переехало в соседний дом №47). В начале 2021 года в городе начало работать второе заведение Lemon Tree, по ул. 25 Октября, 1. В 2024 году оно переехало на ул. Советскую, 29.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.