Место автовокзала в Перми займёт 43-этажное здание с гостиницами и ресторанами Застройка территории начнётся после возведения нового здания автовокзала

Фото: соцсети Елены Ермолиной

На месте автовокзала в Перми построят 43-этажное многофункциональное здание с офисами, гостиницами и ресторанами. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на главного архитектора Пермского края Елену Ермолину. Планируется, что высотный акцент станет доминантой территории в окружении строящихся и планируемых 20- и 30-этажных зданий.

«Много лет архитектурное сообщество Перми говорило, что нам необходимо замкнуть створ ул. Попова. Когда едешь с моста по улице Попова, справа и слева возникают многоэтажки, а контур как будто находится в провале. Требовалось сделать некую архитектурную замкнутость. По техническому заданию новое здание на месте старого автовокзала могло быть высотой до 50 этажей, но у архитекторов, вычислявших этажность по определённой технологии, вышло 43», — отметила Елена Ермолина.

Комплексное развитие территории существующего автовокзала начнётся после завершения строительства нового здания в Верхних Муллах, в районе трамвайной остановки «Школа №107» на ш. Космонавтов. Объект планируется возвести через пять лет. Также в рамках проекта реновации участков застройщик обязан построить рядом с офисным зданием, вдоль старого автовокзала у Центрального рынка новую ул. Нечаевскую.

Концепция развития территории была представлена на Градсовете в начале апреля. Здание нового автовокзала будет двухэтажным, площадью 4 тыс. кв. м, оборудовано четырьмя перронами для прибытия и 11-ю — для отправления, с широкими навесами, защищающими от непогоды и интегрированными в благоустройство территории.

Напомним, в пределах двух контуров в Свердловском районе будут построены жилые дома высотой до 30 этажей, объекты предпринимательской деятельности высотой до 50 этажей и поликлиника. Аукцион на право заключения договора о КРТ выиграла структура «Ингрупп» — СЗ «Корса», предложившая 360 млн руб. Проект будет реализован в течение семи лет. Для строительства здания нового автовокзала власти распорядились снести деревянные здания, признанные самовольными постройками в Верхних Муллах.

