Стали известны подробности концепции застройки территории автовокзала в Перми Девелопер объединил два проекта

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина рассказала о концепции застройки на территории автовокзала в центре Перми. Она сообщила, что свои проекты на состоявшемся заседании Градсовета представили компании V&P и ARTIUM, а девелопер «принял решение о компиляции этих проектов и решил сделать третий вариант.

«V&P пошли по пути классической английской архитектуры офисных центров, разделив объёмы гостиниц и встроенных помещений торговли, офисов и паркинга на первом этаже. ARTIUM в качестве вдохновился взяли изобретение Славянова по дуговой сварке. Было принято решение именно эту доминанту взять за основу. Был создан немонотонный объём, который совместно с автовокзалом даёт единый концепт. Это несколько зданий, не превращённых в стену», — сообщила Ермолина.

По её словам, новый объект будет расположен между будущей застройкой компании «Талан» на Гаче и Александровским садом.

«Мне кажется, это претензия на новый центр города», — добавила Ермолина.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале апреля на заседании краевого Градсовета была утверждена концепция нового автовокзала в Перми, который построят по ш. Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы. Объект станет частью проекта комплексного развития территории (КРТ), включающего также старый автовокзал в Свердловском районе и новый в Индустриальном. Двухэтажное здание площадью 4 тыс. кв. м будет оборудовано четырьмя перронами для прибытия и 11 для отправления, а строительство планируется завершить до конца 2028 года. Концепция предусматривает принцип «сухих ног» с широкими навесами, защищающими от непогоды и интегрированными в благоустройство территории. Директор девелопера «Ингрупп» Матвей Дружинин отметил, что фасадные решения будут доработаны и представлены на следующем заседании рабочей группы.

По задумке властей, новый автовокзал упростит выезд межмуниципальных маршрутов на объездные дороги города и обеспечит удобную пересадку на городской транспорт благодаря близости автобусных и трамвайных остановок. Демонтаж старого автовокзала начнется только после ввода нового объекта в эксплуатацию, а на время строительства транспортная логистика города будет выстраиваться поэтапно с распределением маршрутов между новым вокзалом и автостанцией «Южная», которую также планируют реконструировать и дополнить пассажирской инфраструктурой. Кроме того, на Градсовете был рассмотрен проект КРТ в историческом центре Перми — многофункционального квартала площадью более 3 га, ограниченного улицами Куйбышева, Пушкина, Луначарского и Комсомольским проспектом.

