Градсовет утвердил концепцию нового автовокзала в Перми Он расположится в микрорайоне Верхние Муллы Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

На заседании краевого Градсовета была утверждена архитектурно-градостроительная концепция нового автовокзала в Перми. Он расположится по ш. Космонавтов в м/р Верхние Муллы и станет частью проекта КРТ, который включает старый автовокзал в Свердловском районе и новый в Индустриальном.

Новый автовокзал будет двухэтажным, площадью 4 тыс. кв. м, с четырьмя перронами для прибытия и 11 для отправления. Строительство должно быть завершено не позднее 4 квартала 2028 года.

Концепция автовокзала включает принцип «сухих ног», обеспечивающий комфортное передвижение пассажиров независимо от погоды. Для этого планируется установить широкие навесы, которые не только защитят от непогоды, но и станут частью благоустройства.

Директор девелопера "Ингрупп" Матвей Дружинин сообщил о необходимости доработки фасадных решений, которые будут представлены на следующем заседании рабочей группы по архитектурной деятельности.

Новый автовокзал упростит выезд межмуниципальных маршрутов на объездные дороги города. Также будет удобно пересаживаться на городской транспорт благодаря близости автобусных и трамвайных остановок.

Напомним, демонтаж старого автовокзала начнется только после сдачи нового. Во время строительства поэтапно будет выстаиваться транспортная логистика города. Маршруты будут распределены между новым вокзалом и автостанцией «Южная». Также в планах провести ее реконструкцию — добавить пассажирскую инфраструктуру.

На Градсовете также был рассмотрен проект КРТ в историческом центре Перми. Локация многофункционального квартала площадью более 3 га ограничена улицами Куйбышева, Пушкина, Луначарского и Комсомольским проспектом.

