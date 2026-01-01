Власти распорядились снести 10 зданий на месте будущего автовокзала в Перми Автовокзал планируется построить в рамках КРТ в Верхних Муллах

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Власти Перми распорядились снести 10 одноэтажных деревянных зданий, признанных самовольными постройками в м/р Верхние Муллы. Речь идёт о территории, где запланировано строительство нового автовокзала в рамках проекта комплексного развития.

Как стало известно «Новому компаньону», правообладатели должны за счёт собственных средств демонтировать объекты до 26 мая или 27 июня 2026 года. Здания расположены по ул. Заливной, 15, 21, 24, 25а, 29, 29а, 33, 35, 39 и 48, рядом с кольцом для разворота трамваев.

Согласно информации в 2ГИС, по данным адресам расположены, в том числе, частные дома и центр кузовного ремонта.

Напомним, реализация проекта КРТ запланирована в течение семи лет на трёх несмежных участках. На территории под действующим автовокзалом по ул. Механошина в Свердловском районе Перми будут построены жилые дома высотой до 30 этажей, а на ш. Космонавтов в м/р Верхние Муллы будет построен новый автовокзал. Реновацией займётся спецзастройщик «Корса». В январе комиссия по ПЗЗ одобрила смену территориального зонирования.

Для возведения нового здания автовокзала в Индустриальном районе власти распорядились изъять и снести 17 домов (на ул. Заливной и ш. Космонавтов).

