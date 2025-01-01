В Перми изымут 17 участков для строительства автовокзала в Верхних Муллах Изымается земля на улице Заливная Поделиться Твитнуть

новый автовокзал появится на пустыре за разворотным трамвайным кольцом

Олег Антонов

На сайте мэрии опубликован документ о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества для комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки «Автовокзал» в Свердловском районе и по шоссе Космонавтов в м/р Верхние Муллы.

Занимается изъятием земельных участков будет Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Речь идёт об изъятии 17 земельных участков по ул. Заливная. Территорию освободят в целях реализации КРТ. Соответствующее решение было принято приказом краевого минстроя от 27 августа 2025 года. По одному из адресов значится жилой дом.

Изъятие и предоставление возмещения за изымаемые объекты недвижимого имущества будет происходить в рамках действующего законодательства.

«Правообладатели подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества, права которых не зарегистрированы, могут подать заявления об учёте прав на объекты недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих права на указанные объекты недвижимого имущества», — говорится в опубликованном на сайте мэрии документе.

Заявления можно направить заказным письмом с уведомлением о вручении в Министерство по адресу: Пермь, ул. Сибирская, 30а.

Заинтересованных лиц по вопросам изъятия объектов недвижимости принимают в рабочие дни по адресу: ул. Сибирская, 47а, оф. 201/1.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.