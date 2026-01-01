Для застройки территории под автовокзалом в Перми установят зону КРТ Проект будет реализован в течение семи лет Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Комиссия по ПЗЗ одобрила смену территориального зонирования на трёх участках в Перми для реализации проекта комплексного развития со строительством нового автовокзала. Решение о подготовке соответствующего проекта и направлении его на утверждение было принято на заседании 21 января.

Границы территориальной зоны КРТ установят на трёх несмежных территориях: на участках под действующим автовокзалом и по ул. Механошина в Свердловском районе Перми, а также на ш. Космонавтов в м/р Верхние Муллы в Индустриальном районе, где будет построен новый автовокзал.

«В рамках комплексного развития территории застройщик будет осуществлять строительство объектов капитального строительства общественной инфраструктуры автовокзала с передачей в собственность субъекта, также встроенно-пристроенных помещений для размещения поликлиники на 200 посещений в смену, встроенных помещений для участкового пункта полиции, помещений для центра бухгалтерского учёта, объекта предпринимательской деятельности, в который будет входить четырёхзвёздочная гостиница, а также строительство и капитальный ремонт улично-дорожной сети», — рассказала представитель краевого минимущества.

Кроме того, договором о КРТ предусмотрены обязательства застройщика по обустройству пешеходной связи от ул. Революции до территории жилого дома по ул. Революции, 64 с формированием отдельного земельного участка. Для этого ООО «Специализированный застройщик «Корса» предложил включить пять участков в территориальную зону делового, коммерческого обслуживания Ц-1/1. Предложение направлено на общественные обсуждения. После выполнения работ объект будет передан в собственность муниципалитета.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в пределах двух контуров в Свердловском районе будут построены жилые дома высотой до 30 этажей, объекты предпринимательской деятельности высотой до 50 этажей и поликлиника. Здание действующего автовокзала снесут после возведения нового в Верхних Муллах. Аукцион на право заключения договора о КРТ выиграла структура «Ингрупп» — СЗ «Корса», предложившая за право освоения участков 360 млн руб. Проект будет реализован в течение семи лет. Для муниципальных нужд города планируется изъять 19 объектов недвижимости: три земельных участка в Свердловском районе и пять — в Индустриальном, включая расположенные на них строения и жилые дома.

Напомним, по информации краевого Минтранса по новой концепции, автовокзалов у города будет три: автостанция "Южная", автовокзал на шоссе Космонавтов и ТПУ "Пермь II". Маршрутная сеть будет рассредоточена по трём точкам, в зависимости от удобства логистики

