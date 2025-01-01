Для реализации КРТ с возведением нового автовокзала в Перми изымут 19 объектов Краевые власти подписали соответствующий приказ Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) со строительством нового автовокзала в Верхних Муллах для муниципальных нужд города будут изъяты 19 объектов недвижимости. Соответствующий приказ 19 декабря подписало краевое минимущества.

Для застройки территории действующего автовокзала и на ул. Механошина в Свердловском районе будут изъяты три земельных участка: на ул. Революции, 68бб площадью 73 кв. м, предназначенный под магазины, торговые комплексы и рынки, на ул. Революции, 64а под здание кафе-бара (428 кв. м) и на ул. Механошина, 29 под здание (1,2 тыс. кв. м). А также стоящие на них строения: кафе-бар на ул. Революции, 66а, нежилые помещения и здание на ул. Механошина, 29, где, в том числе, находится ГКУ «Организация пассажирских перевозок Пермского края».

Для возведения нового здания автовокзала в Индустриальном районе изымаются пять земельных участков с расположенными на них жилыми домами. В частности, объекты на ул. Заливной, 23, 26, 30б и 44 и ш. Космонавтов, 305.

Не осуществляется изъятие тепловой трассы, проходящей по ул. Елькина до ул. Механошина, и электросетевой комплекс подстанции «Андроново» в Верхних Муллах.

Стоимость изымаемой недвижимости и убытков возмещаются собственникам ООО «СЗ «Корса» (входит в «Ингрупп»), которое реализует проект КРТ. Компания должна разместить в границах застраиваемых территорий информацию об изъятии объектов и осуществить подготовку отчётов об оценке изымаемого имущества за счёт собственных средств.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на сайте администрации Перми опубликован документ о планируемом изъятии для муниципальных нужд 17 земельных участков по ул. Заливной для дальнейшей застройки в рамках КРТ.

