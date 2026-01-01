В Перми открылась кофейня с фиксированной ценой на напитки одного объёма Заведение принадлежит федеральной сети

Фото: сообщество ONE PRICE COFFEE в соцсети "ВКонтакте"

В Перми открылась первая в городе кофейня федеральной сети One price coffee. Она заняла площадку на фудкорте ТРЦ «Планета». Об этом в конце прошлой недели сообщили в пресс-службе торгового центра.

Концепция заведения — «один объём — одна цена». Цена на напитки в заведении зависит не от сложности их приготовления, а от объёма. Помимо кофе, покупателям предлагают десерты и выпечку.

По информации на официальном сайте, первая кофейня была открыта в 2016 году, через год был создан собственный обжарочный центр, и в 2018-м была основана сеть One price coffee. На данный момент в неё входит более 430 кофеен в 70 городах России. Точки открывают по франшизе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми на месте закрывающегося кафе Lemon Tree по ул. Советской, 29 будет работать кофейня. Концертный зал будет сдаваться в аренду.

