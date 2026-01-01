Один из игроков пермского «Молота» покинул состав команды Валерий Поляков сыграл за пермский клуб 58 матчей

Нападающий Валерий Поляков покинул состав пермского «Молота». Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба. О том, где он продолжит карьеру, не сообщается.

Воспитанник уфимской школы хоккея пришёл в «Молот» в минувшее межсезонье. За пермский клуб он провёл 58 матчей, набрав 34 (9+25) балла за результативность, и стал главным бомбардиром команды по итогам регулярного чемпионата.

Кроме того, соглашение с «Молотом» продлил защитник Николай Аверин. Воспитанник ярославской школы хоккея пришёл в пермский клуб в прошлое межсезонье из «Динамо СПб». За «Молот» он сыграл 54 матча, в которых набрал 9 (2+7) баллов за результативность при показателе полезности «+3».

Ранее стало известно, что защитник Никита Соколов, дебютировавший в ВХЛ в минувшем сезоне в составе «Молота», остаётся в команде ещё на сезон. В 52 матчах он набрал 3 (0+3) балла за результативность при показателе полезности «+7».

