Пермский «Молот» подписал контракт с призёром прошлого чемпионата Николай Аверин является воспитанником ярославской школы хоккея Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» заключил соглашение с защитником Николаем Авериным, воспитанником ярославской хоккейной школы. В юношеском и молодёжном хоккее он выступал за команды, входящие в систему ярославского «Локомотива», и в 2016 году завоевал Кубок Харламова в составе «Локо».

На взрослом уровне Аверин дебютировал в сезоне 2016/17, играя за ХК «Рязань». В сезоне 2017/18 был игроком хабаровского «Амура». Кроме того, в КХЛ представлял ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс».

В общей сложности в КХЛ защитник принял участие в 95 играх, где заработал 4 очка (1 гол и 3 передачи) при коэффициенте полезности «-10».

Большую часть карьеры в ВХЛ Николай провёл, защищая цвета казанского «Барса».

В минувшем сезоне 28-летний игрок обороны выступал за «Динамо СПб», где в 65 матчах набрал 12 очков (4 гола и 8 передач) с показателем полезности «+9», став бронзовым призёром OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ сезона 2024/25.

В пресс-службе клуба также сообщили об уходе нападающего Артёма Пугачёва из «Молота» в ижевскую «Ижсталь». Пугачёв присоединился к пермскому клубу в прошлом сезоне, придя из ХК «Юнисон-Москва».

В то же время, Руслан Галимзянов остаётся в «Молоте» ещё на сезон. Этот 24-летний форвард пополнил состав команды в сезоне 2023/24. Всего за «Молот» Руслан отыграл 83 матча, в которых отметился 30 очками (15 голов и 15 передач) при показателе полезности «+8».

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