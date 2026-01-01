На праймериз ЕР в Госдуму заявился бывший сенатор от Прикамья Андрей Климов подал документы на участие в предварительном голосовании

Андрей Климов

Константин Долгановский

На предварительное голосование «Единой России» для последующего выдвижения на выборы в девятый созыв Государственной думы РФ 20 апреля заявился бывший сенатор от Прикамья Андрей Климов. Об этом рассказали в пресс-службе реготделения партии.

«Заместитель руководителя управления по обеспечению деятельности комиссий Генсовета партии Центрального исполнительного комитета партии подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по Единому федеральному избирательному округу на территории Пермского края», — отметили в реготделении.

Напомним, Андрей Климов занимал пост сенатора Совфеда от Прикамья с 2012 года. После вступления на второй губернаторский срок Дмитрий Махонин назначил на его место первого зампреда краевого заксобрания и заместителя секретаря реготделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева. В сентябре полномочия Климова в Совфеде были прекращены. Ему была объявлена благодарность.

Ранее на праймериз ЕР по выборам в Госдуму подала заявление действующий депутат Ирина Ивенских. Она планирует участвовать в отборе кандидатов по федеральному избирательному округу на территории Пермского края, а также по Кунгурскому одномандатному избирательному округу № 64. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.

