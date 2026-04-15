Действующий депутат Госдумы РФ от Прикамья заявилась на праймериз

Соцсети партии "Единая Россия"

Ирина Ивенских подала заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Государственную думу РФ.

Действующий депутат Государственной думы Ирина Ивенских выдвинула свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» перед парламентскими выборами 2026 года.

Политик планирует участвовать в отборе кандидатов по двум направлениям: по федеральному избирательному округу на территории Пермского края, а также по Кунгурскому одномандатному избирательному округу № 64.

Ирина Ивенских занимает ряд общественных и партийных должностей: является федеральным координатором направления «Женские клубы» партпроекта «Женское движение Единой России», а также председателем регионального общественного совета партпроекта «Культура малой Родины».

Согласно установленному графику, приём заявлений о выдвижении кандидатов продлится до 30 апреля включительно. Предварительное голосование, по итогам которого будет определён список партийных кандидатов на выборы в Госдуму, пройдёт с 25 по 31 мая 2026 года.





Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.