Для реконструкции улицы Соликамской в Перми изымут земельный участок и жилой дом Объект расположен недалеко от площади Восстания

Фото: Публичная кадастровая карта

Для реализации проекта реконструкции ул. Соликамской в Перми изымут земельный участок с жилым домом в м/р Висим. В рамках проекта также запланировано обновление пл. Восстания и ул. Мостовой.

Как указано в распоряжении администрации, для муниципальных нужд Перми будут изъяты земельный участок площадью 107 кв. м по ул. Мостовой, 4 в Мотовилихинском районе в границах зоны планируемого размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также расположенный на нём жилой дом площадью 113,6 кв. м. Объекты находятся рядом с надземным пешеходным переходом, установленным над ул. Мостовой, возле перекрёстка на ул. Соликамской.

Согласно открытым данным, вид разрешённого использования участка — под двухэтажный бревенчатый жилой дом с надворными постройками. На данной территории находится двухэтажный деревянный дом 1917 года постройки в частной собственности. Кадастровая стоимость дома составляет 3,5 млн руб., участка — 381,5 тыс. руб.

Напомним, реконструкция участка ул. Соликамской от ул. Первомайской до пл. Восстания оценивается в 22,2 млрд руб. Ранее из запланированных на 2026 год бюджетных ассигнований в размере 500 млн руб. было решено 100 млн перераспределить на 2027 год. В минтрансе пояснили, что эти средства предусмотрены на изъятие земельных участков и недвижимости, а также снос объектов в целях подготовки территории к будущей реконструкции.

В марте проектная документация по реконструкции ул. Соликамской на участке между улицами Первомайской и Карбышева, включая реконструкцию автодорожного моста через Каму в районе КамГЭС, прошла госэкспертизу. Комплекс работ предусматривает обновление мостового перехода, асфальтобетонного покрытия, пешеходной инфраструктуры, остановочных пунктов и инженерных сетей освещения. Плановый период реализации проекта — 2027-2028 годы.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.