Проект капремонта улицы Соликамской в Перми прошёл госэкспертизу В том числе речь идёт и про автодорожный мост через Каму

Константин Долгановский

Проект капитального ремонта ул. Соликамской, включая автодорожный мост через Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева, прошёл госэкспертизу. Положительное заключение выдано 24 марта, сообщается в едином реестре заключений.

В качестве застройщика указано МКУ «Пермблагоустройство». Проектно-сметную документацию для прохождения госэкспертизы подготовило ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс».

Напомним, согласно техническому заданию, подрядчик должен провести реконструкцию ул. Соликамской (от ул. Первомайской до пл. Восстания). Для этого необходимо подготовить участок дороги к реконструкции и демонтировать сооружения, а также составить чертежи и ведомости, схему организации дорожного движения, установить светофоры и наружное освещение. Исполнитель также переустроит инженерные сети и коммуникации (водоснабжение, газоснабжение, электричество и др.).





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.