Проект капремонта улицы Соликамской в Перми прошёл госэкспертизу
В том числе речь идёт и про автодорожный мост через Каму
Проект капитального ремонта ул. Соликамской, включая автодорожный мост через Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева, прошёл госэкспертизу. Положительное заключение выдано 24 марта, сообщается в едином реестре заключений.
В качестве застройщика указано МКУ «Пермблагоустройство». Проектно-сметную документацию для прохождения госэкспертизы подготовило ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс».
Напомним, согласно техническому заданию, подрядчик должен провести реконструкцию ул. Соликамской (от ул. Первомайской до пл. Восстания). Для этого необходимо подготовить участок дороги к реконструкции и демонтировать сооружения, а также составить чертежи и ведомости, схему организации дорожного движения, установить светофоры и наружное освещение. Исполнитель также переустроит инженерные сети и коммуникации (водоснабжение, газоснабжение, электричество и др.).
