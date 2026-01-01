Перелёты из Перми на Алтай продлили до октября Ранее полётная программа продлевалась до весны Поделиться Твитнуть

зал ожидания повышенной комфортности в Большом Савино

Константин Долгановский

Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, рейсы из Перми в Горно-Алтайск продлили до 18 октября 2026 года. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять еженедельные полёты по воскресеньям. До 29 мая вылеты из Перми будут осуществляться по пятницам.

Первым на информацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Издание отмечает, что время в пути составит 2 часа 50 минут. Пассажиров будут перевозить на самолётах Bombardier.

Обратный рейс из Горно-Алтайска в Пермь будет осуществляться также до 29 мая по пятницам, с 7 июня до 18 октября — по воскресеньям.

Рейсы по данному направлению начали выполняться в 2025 году. В ноябре «ЮВТ Аэро» продлевал полётную программу до 27 марта 2026 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 1 июня по 1 октября авиакомпания «Аэрофлот» начнёт выполнять собственные регулярные рейсы по маршруту Пермь—Анталья. Полёты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

