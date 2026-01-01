Аэрофлот открывает регулярные рейсы из Перми в Анталью Улететь на турецкий курорт можно будет дважды в неделю

Дмитрий Енцов

С 1 июня по 1 октября авиакомпания «Аэрофлот» начнёт выполнять собственные регулярные рейсы по маршруту Пермь — Анталья. Полёты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Билеты уже доступны для покупки на официальном сайте и в мобильном приложении перевозчика.

На линии будут работать современные лайнеры Airbus A320 с двумя классами обслуживания: Эконом и Бизнес. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, Пермь станет 12-м российским городом, откуда «Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы в Анталью этим летом.

В летнем расписании авиакомпании Группы «Аэрофлот» также представлены рейсы на популярный турецкий курорт из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары, Уфы, Владикавказа и Минеральных Вод.

Актуальное расписание и бронирование доступны на сайте и в приложении авиакомпании.

