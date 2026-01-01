Пасхальные выходные

Издательский дом «Компаньон» 10 апреля проведёт встречу, посвящённую культуре Пасхи — праздника, который в христианском мире символизирует победу жизни над смертью. Вместе с консультантом по светским коммуникациям и этикету Татьяной Ларионовой будет исследовано историческое наследие торжества, его современные интерпретации и влияние на искусство. Будет сделан акцент на культурные особенности подготовки к Пасхе, традиции украшения домов и сервировки стола, а также на символы и ритуалы. После мероприятия участники смогут получить профессиональные кадры от фотографа.

«Искусство видеть» — не просто способность воспринимать визуальные образы. Это путь к самопознанию, способ расширить границы своего мира, научиться понимать других и находить гармонию внутри себя. Развивая этот навык, мы становимся более чуткими, открытыми и творческими людьми. В конечном счёте искусство видеть — это искусство жить полной жизнью, замечая и ценя её многогранность. Выставка «Искусство видеть» — про то, как мы это видим. Это приглашение замедлиться, присмотреться, задать вопросы и найти собственные ответы. Организаторы хотят показать, что каждый зритель — соавтор произведения, а его восприятие так же важно, как замысел художника.

8-11 апреля «Хохловка» приглашает на интерактивную программу «От Благовещенья до Пасхи». Праздники и обряды пасхального цикла были одними из наиболее значимых в народном календаре русских Прикамья. Они связывались с весенним новолетием, началом нового земледельческого года, весны. Пасхальный цикл растягивался на продолжительное время и включал такие важные даты, как Благовещенье, Средокрестье, Вербное воскресенье, Великий четверг и Пасха. Гости музея научатся старинным способам окрашивания яиц, выучат обрядовые обходные песни, которые исполнялись на Пасху, поиграют в молодёжные игры на соломе, примут участие в обрядах Великого четверга — «загребут» счастье в дом, научатся прясть обережную «шулепную» нитку. 12 апреля — фольклорная программа «Пасха в «Хохловке». Посетители музея узнают о традициях празднования Пасхи, побывают на пасхальном концерте студии «Тишина», примут участие в традиционной забаве — катании пасхальных яиц. Научатся делать пасхальный пихтовый венок — на Пасху ветками пихты украшали божницу и дома в южных районах Пермского края. В этот день, с 13:00 до 17:00, в начале каждого часа будут звучать колокола на шатровой колокольне из села Сыра Суксунского района.

В этом году кинофестиваль вновь объединит учёных, режиссеров и зрителей, чтобы осмыслить настоящее и создать почву для будущего. В программе — документальные фильмы из России, Португалии и Мексики. Некоторые из них режиссеры представят лично и ответят на вопросы зрителей. Каждый день на FUTURE.DOC будут открыты интерактивные площадки: можно заняться роботехникой, сконструировать самолёт, проверить свою готовность к космическим полетам и попробовать себя в десятках научно-технологических занятий. Также на фестивале будут организованы лекции и открытые встречи. Подробности — на сайте фестиваля.

Так, 11 апреля в 14:00 и 15:00 состоится урок ремесла по росписи (6+), где участники распишут деревянные лопатки акриловой краской, узоры будут вдохновлены традиционными видами росписи, распространёнными в Пермском крае; урок ремесла по тряпичной кукле (6+) — занятие по изготовлению пасхальной тряпичной куклы: Вербница, Пасхальная голубка, Пасхальная на яйцо и Пасхальная со святыми дарами. 12 апреля в 14:00 и 15:00 пройдёт урок по кружевоплетению на коклюшках (12+) с народным мастером Пермского края Татьяной Чащиной, где участники узнают о центрах кружевоплетения в России и чем они отличаются друг от друга и научатся технике плетения на коклюшках; в 14:00 и 16:00 на уроке по плетению из рогоза (12+) участники смогут создать коврик из листьев рогоза в технике плетения жгутом.

Концерт «Между Было и Есть» — один из этапов краевого фестиваля «Студенческая весна-2026». Режиссёр — студентка историко-политологического факультета ПГНИУ Мария Пермякова. Билет можно получить в ауд. 107 СДК ПГНИУ со вторника с 13 до 17 часов. Бронь билетов сгорает в пятницу в 15:00. «Жизнь похожа на путешествие. Никогда не знаешь, что ждёт тебя дальше. И вот шаг, после которого ты понимаешь, что перешёл черту детства и впереди только взрослая жизнь. В этот момент перед глазами проносятся воспоминания, ты видишь лица друзей и события, которые навсегда проявились в твоей памяти. Эти мгновения помогают понять, кем мы стали и что оставили позади», — отмечает Пермякова.

В этот день пройдёт торжественное открытие выставки об истории постановки и творческая встреча с актёрами и бессменной Машенькой, которую играет заслуженная артистка РСФСР Лариса Нагогина. Героиня в её исполнении — тростевая кукла с огромными выразительными глазами — воплощение радостной светлой души, которая вносит гармонию в окружающее. В этот день на сцене будут чествовать актрису, которой 9 апреля исполнилось 80 лет. Сказка «Машенька и медведь» идёт на сцене Пермского театра кукол вот уже 40 лет — это более 800 показов, несколько десятков тысяч зрителей и множество благодарных отзывов малышей и взрослых. Перед началом показа в 13:15 в фойе театра откроется выставка «Спектакль, покоривший сердца», которая расскажет об истории постановки и её создателей. Зрители впервые увидят уникальные экспонаты: японскую книжку «Маша и медведь», подаренную во время гастролей в Токио, программку на английском языке с гастролей в США и многое другое. В 15:00 в большом зале театра состоится творческая встреча с артистами спектакля, психологами Анной Дрожиловой и Анастасией Фомичёвой, журналистами и театральными блогерами.

В пермском музее представлены редкие советские автомобили, легендарные иномарки прошлых десятилетий, мотоциклы и спецтехника, которую уже не встретишь на дорогах. В музее пройдёт экскурсия «Автомобили Юрия Гагарина». Участники узнают, какие советские автомобили были в гараже первого космонавта.

Встреча посвящена постмодернизму как культурной и художественной парадигме, определившей язык современного искусства. В фокусе разговора — критерии постмодернистского искусства, различия между художественной ситуацией 1990-х и текущим культурным контекстом, а также вопрос о том, почему для художника важно осознавать историческую эпоху, в которой он работает. Встреча будет полезна художникам, исследователям и всем, кто интересуется современным искусством и его теоретическими основаниями.

Многолетняя традиция Уральского государственного камерного хора исполнять в пасхальные дни одну из своих программ, посвящённых светлому празднику Пасхи, будет продолжена и в этом году. На протяжении многих лет коллектив исполняет её на самых разных концертных площадках России и за рубежом.

Прохорова Дарья — екатеринбургский художник-гобеленист, выпускница Уральской государственной архитектурно-художественной академии (специальность «искусство интерьера/художественный текстиль»), член Союза художников России и стипендиат Союза 2025 года. Специализируется на гобеленах в технике ручного ткачества и декоративных панно в технике ковровой вышивки. Основные темы, которым автор посвящает свои работы, — «Человек и космос» и «Человек и природа». Оба цикла включают значительное число гобеленов, отличающихся декоративностью, разнообразием колористических решений, изобретательностью в применении технических приёмов.

