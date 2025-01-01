Прямые перелёты из Перми на Алтай продлили до весны Ранее полётная программа продлевалась до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой аэропорта Большое Савино

Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, рейсы из Перми в Горно-Алтайск продлили до 27 марта 2026 года. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет выполнять эти еженедельные полёты по понедельникам на самолётах Bombardier.

Напомним, авиакомпания «ЮВТ Аэро» запустила авиарейсы по маршруту Пермь—Горно-Алтайск 22 августа. Открытие данного рейса стало возможным благодаря инициативе региональных властей и осуществляется при их финансовой поддержке. Маршрут ориентирован на туристов, а также позволит пассажирам удобно добираться до соседних городов.

Сначала полётная программа была сформирована до октября, затем продлевалась до конца 2025 года.

Средняя заполняемость рейсов в Горно-Алтайск составляет 54%.

