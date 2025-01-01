Из Перми запускают прямые авиарейсы в столицу Республики Алтай Самолёты будут летать раз в неделю Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой аэропорта Большое Савино

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запускает авиарейсы по маршруту Пермь—Горно-Алтайск. Первый перелёт назначен на 22 августа. Рейсы будут совершаться еженедельно, по пятницам. Время в пути составит 2 часа 45 минут. Авиаперевозчик задействует самолеты CRJ 200. Информация опубликована на сайте аэропорта Большое Савино.

По информации Aviasales, стоимость билета в обе стороны по маршруту Пермь—Горно-Алтайск с вылетом 22 августа и возвращением 29 августа составляет 22,35 тыс. руб. В цену включена перевозка багажа.

Как сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев, открытие данного рейса стало возможным благодаря инициативе региональных властей и осуществляется при их финансовой поддержке. Маршрут ориентирован на туристов, а также позволит пассажирам удобно добираться до соседних городов. В будущем году планируется увеличить частоту полётов до двух раз в неделю.

Кроме Горно-Алтайска, «ЮВТ Аэро», напомним, осуществляет рейсы из Перми в Казань, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самару, Ташкент и Усинск.

