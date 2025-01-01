Рейсы из Перми в Горно-Алтайск продлили до конца этого года Перелёты осуществляет «ЮВТ Аэро» Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой аэропорта Большое Савино

По данным краевого минтранса, авиарейсы из столицы Прикамья в Горно-Алтайск будут выполняться до завершения 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на региональные власти.

Сейчас расписание рейсов сформировано до октября. Отмечается, что заполняемость рейсов в Горно-Алтайск составляет 54%.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в августе компания «ЮВТ Аэро» начала осуществлять перелёты из Перми в Горно-Алтайск. Первый рейс был выполнен 22 августа. Полёты выполняются еженедельно, каждую пятницу. Время в пути составляет 2 часа 45 минут. Для осуществления перевозок авиакомпания использует самолеты CRJ 200.

По данным Aviasales, стоимость авиабилета туда и обратно с вылетом 22 августа и возвращением 29 августа составила 22 350 руб. В эту цену включена услуга перевозки багажа.

