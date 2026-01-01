В северной половине Прикамья 19 апреля выпал снег Больше всего осадков выпало в Кудымкаре – 20 мм

Зарина Ситдикова

Ночью 19 апреля в северной половине Прикамья дождь, начавшийся накануне, перешёл в сильный снег, больше всего осадков зафиксировано в Кудымкаре. ГИС-Центр ПГНИУ отметил, что температура воздуха в Березниках, Губахе, Косе, Гайнах и Чердыни опустилась до -4°С, а в Бисере — до -6°С.

«Как и ожидалось, больше всего осадков выпало в Кудымкаре — 20 мм, из них примерно 15 мм снегом, так как дождь перешёл в снег около полуночи. Высота сформировавшегося снежного покрова на 8:00 утра была 15 см, и продолжает быстро расти», — рассказали эксперты.

В Чёрмозе за ночь выпало 15 мм осадков, в Бисере — 9 мм, в Лысьве и Березниках — 8 мм, в Кочёво — 6 мм, в Губахе — 2 мм. В сумме за период с севера пятницы в Бисере выпало 33 мм дождя и снега, в Кудымкаре и Чёрмозе — по 29 мм, в Губахе — 21 мм. В Верещагино и Лысьве — по 22 мм осадков в виде дождя, в Перми — 21 мм.

В соцсетях ГИС-Центра ПГНИУ опубликованы фотографии и видео продолжившегося днём снегопада в Губахе, Березниках и Коми-Пермяцком округе.

В связи с возможным ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Перми просит жителей региона воздержаться от поездок на автомобилях с летней резиной. Во время непогоды рекомендуют строго следовать правилам дорожного движения, в частности, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, а также быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

О возможных снегопадах жителей Пермского края синоптики предупреждали ещё в будни. В субботу, 18 апреля, в регионе прошли интенсивные осадки в виде дождя, частично на тающий снежный покров.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.