Синоптики предупредили жителей Пермского края о предстоящем снеге

Константин Долгановский

18 апреля 2026 года погодные условия в Пермском крае формировались под влиянием малоподвижной широтно-ориентированной фронтальной зоны. По мере продвижения холодного воздуха с севера Западной Сибири на Северный Урал температурный контраст в регионе усилился: северные и восточные районы к вечеру остыли до 0...+2°С, тогда как на юге края максимальная температура достигла +16,1°С в Чайковском. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Осадки наблюдались преимущественно в ночные и вечерние часы. После затишья в первой половине дня к вечеру дожди возобновились в центральных районах края — это связано с приближением атмосферной волны с запада и усилением температурного градиента вдоль фронта.

По данным метеонаблюдений, за последние 12 часов наиболее интенсивные осадки зафиксированы в Бисере — 11 мм, Чермозе — 10 мм, Губахе — 9 мм, Кудымкаре — 8 мм и Верещагино — 7 мм. По итогам суток лидером по количеству осадков стал Бисер с показателем 23 мм, за ним следуют Губаха (15 мм), Верещагино (13 мм) и Пермь (11 мм). С учётом вечерних осадков предыдущего дня суммарные значения достигли 25 мм в Бисере, 19 мм в Губахе и 16 мм в Перми. Все осадки выпадали в виде дождя, частично на тающий снежный покров.

В ближайшие часы ожидается переход дождей в снег на территории от южных районов Коми-Пермяцкого округа до Горнозаводского района. Этот процесс уже начался в Свердловской области и на востоке Пермского края, в частности в Бисере.

Отметим, что с начала апреля 2026 года в Перми выпало 50 мм осадков. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако превышает показатели любого апреля с 2017 по 2024 год.

Синоптики рекомендуют жителям северных и восточных районов края быть готовыми к ухудшению видимости и возможным осложнениям на дорогах в связи с переходом осадков в снег и понижением температуры.

