В воскресенье в Пермь снова вернутся снегопады Сформируется временный снежный покров

Зарина Ситдикова

С воскресенья, 19 апреля, в Перми снова начнутся снегопады. Снег также ожидается севернее краевой столицы и в восточных районах Прикамья. По данным проекта «Метеоролог.и.я», в воскресенье и последующие несколько дней выпадет от 5 до 35 мм осадков в виде снега, что приведёт к формированию временного снежного покрова высотой до 20-25 см.

«Сухой период в Пермском крае закончится в конце недели. В ближайшие выходные, а также в течение нескольких дней после них, установится циклоническая погода с дождями и снегом. Общее количество осадков будет сильно варьироваться: на севере и юге выпадет от 5 до 15 мм, а в центральных и восточных районах — до 50 мм, что превышает месячную норму практически в два раза», — отметили эксперты.

Атмосферный фронт принесёт осадки в виде дождя в Прикамье уже во второй половине 17 апреля. Температура воздуха днём поднимется до +12…+17°С, ветер будет юго-западным, 3-8 м/с, с порывами до 15 м/с. В субботу дожди продолжатся, основная зона осадков будет располагаться над центральными районами. Ночью будет около +2…+7°С, на севере около 0°С, днём севернее Перми ожидается +3…+8°С, южнее +8…+13°С.

В воскресенье дожди местами перейдут в снег. Узкая зона выпадения снега ожидается на широте Перми и севернее, но может сместиться и измениться в размерах. Температура воздуха ночью —5…0°С, на юге до +7°С, днём -2…+3°С, на юге +10…+12°С.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», благодаря притоку тёплого воздуха с юго-запада на юге Пермского края 17 апреля станет самым тёплым днём с 3 апреля, а на севере местами — самым тёплым с начала года, однако уже во второй половине дня погода резко изменится.

